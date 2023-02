napisze coś kontrowersyjnego dla niektórych pewnie ale na wojnie życie cywila jest praktycznie nic nie warte ,po wojskowemu kacapy po prostu stracili jeden pocisk ,bo czy trafią w przedszkole,piekarnie i czy zabiją 5 czy 10 cywilów nie ma to absolutnie żadnego wpływu na wojnę a wręcz jest to dobre dla Ukraińców bo pocisk został zmarnowany i nie trafił w coś ważnego dla przebiegu wojny,no niestety tak to działa