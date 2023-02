Ostatnio słuchałem w radiu jakiejś Polki z Turcji, to podobno tam takie amnestie są stałym punktem programu.

Co ileśtam lat jest amnestia i budynek zostaje zalegalizowany, obojętne jakiej jest konstrukcji czy w jakim stanie.

To dzięki takiemu postępowaniu przyzwyczajono część ludzi żeby nic nie robić z remontami, stawiać byle jak itd.

W końcu i tak przyjdzie "amnestia".