W państwowych firmach powinien być zawsze ktoś odpowiedzialny za to co robi on i podlegli mu ludzie. Za straty finansowe zawinione przez niego lub ludzi mu podległych, powinien odpowiadać finansowo. Oczywiście prawo pracy ogranicza taką odpowiedzialność do trzech pensji, ale te największe szmaty z TVP zarabiają po 50 tys, więc takie 150 tys trochę by ubodło.