Pisałem, że dokładnie tak ABW będzie działać pod wykopem z ustawą o walce z Rosyjską propagandą. Przecież ABW to zorganizowana grupa przestępcza rządzona przez typa z wyrokiem i uratowanego od odsiadki przez prezydenta ułaskawieniem. No kto się spodziewał, że jak da się partyjnej, zbrojnej przybudówce prawo do działania bez wyroku sądu w inwigilacji i blokowaniu treści w Internecie to tak będzie.

