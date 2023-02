No cóż… Jak widać sąd miał inne zdanie niż prokuratura i jej wypowiedź mieściła się w granicach wolności słowa.



Inną sprawą jest to, że wolność słowa i pisanie/mówienie wszystkiego co ślina na język przyniesie może mieć swoje konsekwencje, o czym ona się boleśnie przekonała gdy reklamodawcy zakończyli z nią kontrakty/nie podpisali kontraktów.



Moim zdaniem słusznie. To, że ktoś jest celebrytą i ma milionowe zasięgi nie powinno sprawiać, że jest traktowany jak ekspert Pokaż całość