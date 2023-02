Lewicowe stowarzyszenie: Wojna największe krzywdy wyrządza kobietom

Chyba najbardziej jaskrawy przykład tego, jak kobiety są "głównymi ofiarami wojny" to historia tego rodzeństwa:

- Ona: wyjechała z Ukrainy, obecnie mieszka w Londynie. Była w Paryżu, spędziła wakacje we Włoszech, zwiedziła Parlament Europejski (wiemy to bo jest popularną tiktokerką i regularnie relacjonuje swoje życie)

- On: zginął w wieku 18 lat na Ukrainie, miesiąc po wybuchu wojny, bo nie mogł opuścić kraju razem ze swoją siostrą w wyniku zakazu nałożonego na Pokaż całość