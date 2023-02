W sumie to nic dziwnego, tereny które objęły trzęsienie ziemi są głównie kontrolowane przez SNA (którzy są wspierani przez Turcję tak swoją drogą) oraz okupowane przez Turcję, no i jeszcze kawałek przez HTS, którzy są wrogami wspieranego przez Rosjan jeszcze kilka lat temu wielbionego i kochanego na wykopie Bashara Al-Assada ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Co prawda, ofiarami są zwykli cywile, ale na tym polega polityka. ¯_(ツ)_/¯