Na tagu # ukraina to ludzie juz mają całkowitą odklejkę xD niczym się nie różnią od fanatyków PIS czy POWspomnisz że nie podoba nie podoba ci się gloryfikowanie upa,jednostek ss galizien i symboli nazistowskich to odrazu się zlatują z pianą na mordzie i krzyczą że to nie ma żadnego znaczenia,to było dawno temu i równie dobrze możemy mieć pretensje do szwedów za potop szwedzki, a tak w ogóle to polakom się należało