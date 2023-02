W czasie gdy społeczeństwa się starzeją, przedkładając nad reprodukcję konsumpcję dóbr materialnych, może się okazać, że to jedyne rozwiązanie emerytalne. Cały ZUS to nic innego jak opracowana przez Bismarcka piramida finansowa. 134 lata temu. Ludzie się mnożą i pracując zapewniają emerytury starszym pokoleniom. Dochodzi do wydawania kasy na rzeczy, których nie potrzeba do bieżącej konsumpcji? Kasa jest przewalana na "zbytki". Do tego młode pokolenia niezbyt chętnie się mnożą chcąc utrzymać status życia. Pokaż całość