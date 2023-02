Wojciech Orliński

"Od pięciu lat słyszę o śmierci demokracji. A ona ciągle nie umarła". Co to za argument?



Kto tak argumentuje, jest jak Włoch, który w 1927 r. mówi:

"- Nowa ordynacja to śmierć demokracji? Słyszałem to już pięć lat temu, gdy Mussolini maszerował na Rzym"



Jak wielu dziennikarzy „Wyborczej” uważam, że demokracja polska jest w kryzysie i trwa pełzający zamach stanu. Sama ta teza budzi kontrowersje nie tylko wśród zwolenników obecnej Pokaż całość