kaczyński kazał robić co się da, aby Polak nie był zabezpieczony przez te Patrioty, kazał nawet przekazać je do innego państwa, warto o tym pamiętać. Na szczęście nasi sojusznicy z Niemiec nie zwracają uwagi na pisowski folklor, i robią tak jak zdecydowali by bronić bezbronnych sąsiadów.



Nikt tak nie lubi uprawiać polityki na mogiłach jak pislam, dlatego mamy ofiary śmiertelne w wyniku wojny, która nie dzieje się na naszym obszarze.