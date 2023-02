I właśnie dlatego bardzo mnie cieszy, że pchamy jako Polska co się da na Ukrainę, żeby zatrzymać orków.

Dla żałosnej części z Was nie istnieje nic poza interesem kraju, więc, jak nie macie żadnych uczuć wobec ginącej niewinnej ludności, pobicie Rosji ile się da jest w naszym najlepszym interesie.

Mnie targa w brzuchu jak widzę te zdjęcia i myślę, że to samo mogłoby spotkać nasz kraj. Ukraińcy to w większości tacy sami Pokaż całość