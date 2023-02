Przejrzałem. Bardzo profesjonalny raport, dużo komputerowego modelowania i analiz na naprawdę profesjonalnym poziomie.Jak raport Macierewicza można porownać do raportu z laborek studenta pod tezę i to takiego naprawdę miernego studenta, tak tutaj pełna profeska. Widać kosmiczną różnice we wszystkim. Aż ciężko komentować bo raport Macierewicza to totalne gówno po prostu.