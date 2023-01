Cenie go za pewne osobiste poglądy. Oczywiście nie chodzi mi o te głupoty co wygaduje, żeby zgarnąć głosy kolorowej ludności. Ta polityka wyjdzie demokratom w przyszłości bokiem, bo nie dadzą rady w pewnym momencie kontrolować tej dziczy. Ciekawi mnie jeszcze czym oni go faszerują, że się tak dobrze trzyma jak na 80 lat. To samo z Trumpem. Bo nie wierze, że tak dobrze się trzymają, bo nigdy nie pracowali fizycznie na przykład.