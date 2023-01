To mi przypomina historię z czasów prohibicji jak rekin pomógł rozwiązać śledztwo. Złapali go do akwaparku a ten po tygodniu zwymiotował czyjąś wytatuowaną rękę. Tatuaż był na tyle charakterystyczny, że poznano do kogo należał. Wytypowano też sprawcę morderstwa i wbrew pozorom to nie był rekin. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )