Z takiego powiedzmy neurologiczno-psychologicznego punktu widzenia to osobowości tych upośledzonych patusów są nawet interesujące. Jak można bowiem dożyć dorosłego wieku będąc takim idiotą?



Gościu poszukiwany w innej sprawie, bez żadnego celu i powodu uderza przypadkowego faceta…



Jak się zaczęła pandemia, to policja miała ułatwione zadanie w tropieniu tych poszukiwanych gamoni: pomiędzy setkami ludzi w maseczkach oni akurat maseczek nie nosili…



Przyznacie, że to na swój sposób ciekawe zjawisko przyrodnicze.