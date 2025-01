Czy Legia otrzymuje jakąś dotacje od ministerstwa, miasta, cokolwiek z podatków?

Jeżeli tak, to naprawić mur, pomnożyć razy trzy i odjąć od kwoty wsparcia.

I tak robić z każdym wybrykiem huligaństwa z jakiegokolwiek klubu.

Szybko by się skończyło malowanie, wręcz sami kibice by pilnowali murów przed sabotażem konkurencji.



Jeżeli to nie pomoże, mnożyć dalej, aż do skutku.

Jak zabraknie dotacji, to kary, aż patusiarnia się ogarnie, albo stadion zostanie zlicytowany pod nowoczesne Pokaż całość