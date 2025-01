Nawet jeśli to są pijakczki, menele czy ćpuny to nie należy ich tak traktować, bo są to osoby chore, potrzebujące pomocy, a nie poniżania.

W prawie polskim zniewaga jest czynem karalnym określonym w art. 216 Kodeksu karnego, jeśli zostanie dokonana publicznie lub w sposób uniemożliwiający obronę godności osoby znieważanej.

Zniewaga to obraźliwe, poniżające lub uwłaszczające zachowanie, lub wypowiedź skierowana wobec kogoś, która narusza jego godność, honor lub dobre imię. Może być