Najgorsze co zrobił Owsiak to pozwolił podpiąć się wszelakiej maści politykom pod WOŚP i lansować się na pomocy. Żadne instytucje państwowe ani politycy, samorządowcy nie powinni być dopuszczeni do akcji. To daje tylko paliwo wszelakim miernotom do atakowania ludzi zaangażowanych. Poza tym, mimo szczytnej akcji, im większy sukces WOŚP, tym większa porażka państwa. To państwo polskie a nie takie organizacje powinny dobrać o zdrowie Polaków. Politycy zamiast dbać o ludzi wolą przekazywać Pokaż całość