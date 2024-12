W 2018 roku rząd ustawą wprowadził możliwość prowadzenia tzw. firmy na próbę, nazwano to nierejestrowaną działalnością gospodarczą. Miało być prosto łatwo i przyjemnie, ale jak to w naszym kraju bywa, obwarowano to restrykcyjnymi przepisami i mimo tego, że wiele spraw zostało zdjętych z głowy tzw. przedsiębiorcom na próbę, to i tak należy o wielu rzeczach pamiętać. Jak to mówią "nieznajomość przepisów nie zwalnia od ich przestrzegania" a tych jest wiele. Limity przychodów, limity dla vat, dla kasy fiskalnej, kto musi, kto nie, kiedy i co rozliczyć. Robi się z tego regularna działalność od strony księgowej i tu z pomocą przyjdzie tworzona przeze mnie aplikacja.



Nazwana roboczo NDG Maganger ma uprościć żywot takiemu drobnemu nierejestowanemu przedsiębiorcy jednocześnie pozwalając mu na gromadzenie odpowiednich danych, wystawianie niezbędnych dokumentów z zestawieniami dla urzędu skarbowego (to w niedalekiej przyszłości) włącznie. Bo niestety, ale nawet ta działalność, jak każda zresztą, podlego kontroli odrganów państwa i należy spełnić te wymagania w należyty sposób nie chcąc narazić się na karę.



Aplikacja pozwala na wystawienie, zapis w rejestrze sprzedaży jak i w formacie PDF (który to dokument można potem wysłać klientowi emailem) rachunku, faktury uproszczonej czy faktury vat, jeśli jesteśmy zobligowani do tego aby być "vatowcem". Użytkownik może stworzyć bazę klientów wcelu szybszego wyboru podczas wystawiania dokumentów sprzedaży oraz słownik towarów i usług wraz z cenami (które można zmieniać podczas wystawiania dokumentów sprzedaży), dodawać można swoje jednostki miary, sposoby zapłaty czy używane stawki vat. Odrębna numeracja dokumentów wraz z możliwością ustawienia numery startowego dla każdego dokumentu sprawi, że użytkownik może zacząć korzystanie z aplikacji w dowolnym momencie miesiąca czy roku nie zmieniając sposobu numerowania dotychczas wystawianych rachunków czy faktur.



Aplikacja z założenia ma pilnować również limitów, z których ten najważniejszy czyli miesięczny przychód a raczej jego przekroczenie może czasem skomplikować życie przedsiębiorcy prowadzącego NDG i narazić go na koszty (przede wszystkim ZUS).



Aplikacja gromadzi również dane o poniesionych kosztach, co pozwoli rozliczyć poprawnie podatek, który to obowiązek musi zostać dopełniony do 30 kwietnia następnego roku.