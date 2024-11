Młodym kobietom żyje się coraz lepiej i czują się coraz bardziej skrzywdzone. Młodym mężczyznom żyje się coraz gorzej i to ich wina.



Kobiety i mężczyzn różnią nie tylko budowa fizyczna i biochemia mózgu oraz związane z nią postrzeganie świata. Również przekaz, jaki do nich dociera. One są bardziej postępowe, empatyczne, samoświadome i wciąż dyskryminowane, oni konserwatywni, sfrustrowani i wciąż znacznie bardziej uprzywilejowani – to komunikaty głównego nurtu, nakierowane na kobiety.



Do mężczyzn Pokaż całość