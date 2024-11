No i pewnie skończyło by się na śmieszkowaniu i marudzeniu, gdyby nie użytkownik @pi-ku który dodał komentarz

"ej mircy, zróbmy mu ten wózek może ? :)"



Inni po chwili od razu podchwycili temat, komentarze na wykopie i wpłaty na zrzutce posypały się lawinowo.

O 23.00 było 6101 zł, teraz gdy to pisz (9 minut później) jest już 7455 zł. Co spojrzę na stronę to stan konta się zmienia. Wpłaty od kilku zeta, poprzez 21,37 po setki złotych. Sporo wpłat od Michała Białka, Jana Pawła II i od różnych Mirków :)



Chciałbym zobaczyć minę tej rodzinki gdy rano zobaczy stan konta na zbiórce ;)



Linki:

Zbiórka na wózek: https://zrzutka.pl/na-wozek-inwalidzki-z-napedem-elektrycznym

Zbiórka dla kota: https://zrzutka.pl/radioterapia-frankiego (7626 zł w chwili pisania)

Wpis @dabi na mirko: https://wykop.pl/wpis/78880617/taki-obraz-huopa-w-kraju-przegryw