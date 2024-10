Katarzyna Paciorek - hipokryzja, cześć 1

Jest to część pierwsza artykułu. Chciałbym żeby bohaterka się odniosła. W drugiej części podane zostaną liczby, kwoty, szczegóły. Kasix która zaczęła swoją przygodę z platformą Twich w 2015 roku. Udając słodką, miłą dziewczynę, która gra w gry na komputeze, jest miła, kochana i uprzejma.

Starając się o wyższe zasięgi, Kasix która celowo zrzeszała młodszych widzów, zaczęła pić a-----l ma swoich transmisjach, robiąc z tego regularny kontent. Jako, że zwykle picie piwa samo w sobie nie jest niczym ciekawym, to 26 latka postanowiła zrobić z tego viral, pijąc a-----l w prześmiewczy sposób (robiąc wir w butelce, przez co przechylając do buzi wypijała całe p--o w kilka sekund).

Aktualnie Kasix, która mocno chce się odciąć od afery kontrowersyjnego otwierania skrzynek, które są hazardem, jest w związku z innym streamerem, jakim jest Remsua. Partner bohaterki tego artykułu opiera swój kontent właśnie na tego typu grach, pokazując, że to bardzo dobra zabawa, da się wygrać, widzowie grajcie. Jak sam przyznał jest uzależniony od gier hazardowych, a jednocześnie od alkoholu. Jeśli Kasix chce się odciąć od afery to nagle nie przeszkadza jej życie za pieniądze z hazardu? Czy to nie jest hipokryzja? Partnerce wspomnianego Remsuy, także nie przeszkadza alkoholizm i uzależnienie od wyżej wspomnianych, gdyż często sama sobie z tego żartuje.

Katarzyna zrezygnowała z reklamowania lootboxów ze względów PRowych, lecz reklamuje je pośrednio, polecając kanał swojego chłopaka, który jak wyżej wspomniałem jest uzależniony od takich gier i nie widzi w tym nic złego.Aktualnie jest w zarządzie spółki. Influencerka założyła startup dla twórców cyfrowych i pozyskała blisko 4 mln zł od Arkley Brinc VC. Na zeznaniu podatkowym z roku 2023 mamy OBRÓT na niecałe 2,5 mln PLN. Dziwne, ale liczę, że pieniądze zostały po prostu zainwestowane. Kasia nigdy się nie ustosunkowała oficjalnie. Firma dostała także ponad 2mln PLN dotacji europejskiej na rozwój firmy. Nie wiadomo kogo wybiła na firma, komu pomogła, nie wiemy nic. Strona jest zrobiona prosto w Wordpress i nie wygląda zbyt cokolwiek było tam inwestowane KASIX ODNIEŚ SIĘ CO Z PIENIĘDZMI!!!



Z czasem, gdy zasięgi zaczęły rosnąć (wtedy jeszcze nie było tyle dziewczyn w Polsce, które regularnie streamują, więc Katarzyna miała ułatwioną drogę) zaczęły się też znajomości z innymi streamerami.Najważniejszą znajomością w jej przygodzie było poznanie Sergiusza, znanego w internecie jako TheNitrozyniak. Oboje szybko złapali wspólny 'vibe', fajny kontakt. Nitro bardzo pomagał nowej znajomej często dzwoniąc na swoich streamach, często to ona dzwoniła do niego, przesyłał jej często dwóch widzów, aby ją jeszcze wybić. Gdy TheNitrozyniak stracił swój kanał na YouTube, kontaktez Kasix był coraz słabszy, sam Sergiusz mówił, że nie ma pretensji, że rozumie. Kasiu, czyżby chodziło tylko o zasięgi, a gdy ich nie było, to powoli zaczęłaś się odsuwać?

PODSUMOWUJĄC CZĘŚĆ PIERWSZĄ:

kasix zaczęła mieć dużą widownię przez viralowe picie alkoholu oraz niedużą wtedy ilość kobiet streamerek.

zrezygnowała z reklam KeyDrop tylko dla PR, reklamując jednak streamy swojego chłopaka, który reklamował wyżej wspomniane "skrzynki".

wybiła się na szczyt Twich wśród kobiet na zasięgach TheNitrozyniak, lecz zostawiła go, gdy ten stracił kanał na platformie YouTube .