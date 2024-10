Wygląda na pisowsko-kremlowską akcję przejęcia majątku solorza i przekazanie go do pis. Plan wymyslony w moskwie. Teraz bolszewicki bankier morawiecki organizuje kasę na wykup od otumanionego niekontaktującego solorza. Jak rząd dalej bedzie się temu przyglądał bez reakcji to znaczy że są idiotami