Raczej artykuł fejk. Pierwsze o co zapytałaby lekarka to zaświadczenie z prokuratury o uznaniu sprawy za g---t. To nie lekarka ma decydować czy kobieta została zgwałcona, tylko organy ścigania. Słabo to się klei. Pomijam fakt że wśród lekarzy też są zwykłe chamidła