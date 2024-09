Mój ojciec byl bardzo upierdliwym gościem, ale miał fajny sposób na przeterminowane towary. Kiedy znalazł przeterminowany towar wkładał go do koszyka. Czasem miał ich w koszyku kilka. Przy kasie normalnie płacił ale na etapie pakowania brał któryś z przeterminowanych towarów i grzecznie zwracał się do kasjerki.

- Ojej, to masło jest przeterminowane...

No to kasjerka dzwoni po kierowniczkę, ta wycofuje masło z paragonu, wiadomo że trwa to dłuższą chwilę, ludzie w kolejce w-------i...

Po wszystkim, mój stary wyciąga z koszyka kolejny towar i:

- Ojej, ale ten serek jest też 2 dni po terminie...

Więc od nowa, kierowniczka, korekta paragonu, w-------a kolejka... Pokaż całość