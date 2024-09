Miałem okazje oglądać jego live stream, gdy to się wydarzyło. W dużym skrócie: na czacie pojawił się jakiś koleś, który zaczął po niemiecku czepiać się streamera pisząc m. in., że jego angielski jest słaby, a akcent do kitu, po czym otrzymał bana. Prawdopodobnie ten koleś, żeby odegrać się na streamerze zawiadomił policję, że - jeśli dobrze pamiętam - streamer zabił swoją żonę i zabije siebie.