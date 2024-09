Problem w tym, ze slowo "m----n" to bardzo precyzyjne okreslenie (dotyczy osoby czarnoskorej o korzeniach z kontynentu afrykanskiego) i nie da sie go zastapic okresleniami proponowanymi przez lewicowcow. Proste udowodnienie - Czy zatem mozna zastapic to slowem:



a) Afrykanin? Nie - bo Afrykanie to rowniez Arabowie zamieszkujacy polnocną Afrykę (Tunezja, Egipt, itp). Afrykanami sa rowniez biali pochodzący z RPA (np znana aktorka Charlize Theron)

b) Afroamerykanin? Nie, bo to dotyczy tylko tych "przesiedlonych" z Afryki do Ameryki, natomiast nie dotyczy tych co nadal są w Afryce

c) czarny, czarnoskory? Nie, bo do ludnosci czarnoskorej wlicza sie tez Aborygenow i Tamilów (mieszkancow południowego Dekanu, Indie), ktorzy nie są murzynami (przyklad: załączone zdjecia)



