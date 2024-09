Piszę do Państwa w związku z ostatnimi, bardzo niepokojącymi informacjami dotyczącymi jednego z włodarzy federacji Fame MMA, Michała "Boxdela" Barona. Z doniesień medialnych wynika, że Michał Baron miał wysyłać zdjęcia penisa do 14-letniej osoby. To nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się zarzuty wobec niego dotyczące nieodpowiednich, seksualnych wiadomości kierowanych do nieletnich.