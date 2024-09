Jeśli miałbym wymienić kilka punktów, dlaczego gry zmierzają w tym kierunku to:

1. Mikropłatności i monetyzacja - Gry coraz częściej są projektowane w sposób, który wymaga od graczy dodatkowych płatności (np. mikropłatności, loot boxy, przepustki sezonowe). Wpływa to negatywnie na doświadczenie graczy, ponieważ ważniejsze od jakości gry staje się generowanie zysków.

2. Niedokończone produkty i liczne aktualizacje - Coraz częściej gry są wydawane w niedokończonym stanie, z licznymi błędami i problemami technicznymi, co wymusza na graczach oczekiwanie na późniejsze aktualizacje, które naprawią problemy. To powoduje frustrację i obniża zadowolenie z gry w dniu premiery.

3. Brak innowacji - Wielu graczy zauważa, że współczesne gry są mniej innowacyjne, a bardziej skupione na odtwarzaniu sprawdzonych formuł i sequeli, które często wprowadzają tylko minimalne zmiany w stosunku do poprzednich części.

4. Zbyt duża zależność od grafiki - Wiele współczesnych gier skupia się na imponującej grafice kosztem głębi rozgrywki, fabuły czy innowacyjnych mechanik. Efektowne wizualnie gry mogą wyglądać świetnie, ale brakuje im często satysfakcjonującej treści.

5. Przesadny nacisk na gry jako usługi (Games as a Service) - Coraz więcej gier jest projektowanych jako usługi, które mają być stale rozwijane i monetyzowane, zamiast oferować pełne, zamknięte doświadczenie. To może prowadzić do sytuacji, w której gra nigdy nie jest w pełni ukończona, a jej jakość zależy od dalszych aktualizacji i zmian. Pokaż całość