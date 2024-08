„Przestępstwo kupowania dziecka w każdym wieku w celu uprawiania seksu w stanie Kalifornia powinno być przestępstwem więziennym” — powiedział Grove. Jednak aktywiści LGBTQ+ sprzeciwili się projektowi ustawy, powołując się na obawy dotyczące „niezamierzonych konsekwencji”. Twierdzili, że zaostrzenie kar dla osób wykorzystujących nieletnich w celach seksualnych wpłynie „nieproporcjonalnie” na społeczność LGBTQ+.



„Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni tym, że surowsze kary zaproponowane w tym projekcie ustawy nieproporcjonalnie wpłyną na zmarginalizowane społeczności, zwłaszcza członków społeczności LGBTQ+, którzy już cierpią z powodu systematycznych uprzedzeń w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, szczególnie jeśli chodzi o przestępstwa o charakterze seksualnym” – argumentowali przeciwnicy Grove’a, zwracając się do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego o zmiany, które chcieliby zobaczyć w proponowanym projekcie ustawy.



Można by pomyśleć, że surowsze kary za kupowanie i sprzedawanie dzieci w celach seksualnych powinny być oczywiste, ale ci aktywiści argumentowali, że „badania wykazały, że osoby LGBTQ+, w szczególności osoby homoseksualne i transseksualne, częściej są oskarżane o przestępstwa seksualne niż ich heteroseksualni odpowiednicy”. Następnie stwierdzili, że „osoby LGBTQ+ są dziewięć razy bardziej narażone na oskarżenie o przestępstwa seksualne, a zatem częściej trafiają do więzienia – co z kolei doprowadzi do większych trudności w znalezieniu mieszkania i zatrudnienia”.



