Kryzys moderacji na Wykopie: Niesprawiedliwe bany i cenzura treści

Jako wieloletni użytkownik Wykopu, z niemal dziesięcioletnim stażem, czuję się zobowiązany podzielić swoją opinią na temat tego, jak zmienia się polityka moderacji na tym portalu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy można zauważyć niepokojący trend, który budzi obawy wśród starszych użytkowników – niesłuszne banowanie, usuwanie treści, które nie łamią regulaminu, oraz widoczna cenzura niewygodnych tematów.

Niesłuszne bany – użytkownicy tracą zaufanie

Coraz częściej spotykam się z sytuacjami, w których użytkownicy, będący na Wykopie od lat, nagle otrzymują bany bez konkretnego powodu. Nie mówimy tutaj o przypadkach naruszenia regulaminu, ale o sytuacjach, gdzie bany wydają się być wydawane arbitralnie, bez żadnych wyraźnych przyczyn. Często ofiarami takich działań padają osoby, które regularnie i aktywnie uczestniczą w dyskusjach, tworząc wartościowe treści. Są to ludzie, którzy od lat "ciągną" ten portal, przyczyniając się do jego rozwoju i utrzymania żywej społeczności. Niestety, ich zaangażowanie jest teraz tłumione przez nieuzasadnione bany, które w konsekwencji zniechęcają ich do dalszej aktywności.

Usuwanie niewygodnych treści – cenzura czy selekcja?

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów obecnej moderacji jest usuwanie postów, które nie łamią regulaminu. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdzie posty, choć zgodne z regulaminem, są usuwane, ponieważ nie są "wygodne" dla moderatorów. Oczywiście, każdy portal ma prawo do moderacji treści, jednak kiedy działania moderatorów stają się subiektywne, a treści są usuwane bez uzasadnienia, zaczynamy mówić o cenzurze. Dobrym przykładem jest tutaj wczorajsza afera związana ze zbanowaniem użytkownika mickpl Wykopalisko zostało usunięte, a komentarze nie łamiące regulaminu zostały skasowane.



Jest to szczególnie widoczne w przypadku tematów dotyczących Ukrainy. Wielu użytkowników, którzy wyrażają krytyczne opinie na ten temat – nawet jeśli robią to w sposób kulturalny, bez obelg czy nawoływania do nienawiści – spotyka się z banami lub ich posty są usuwane. Tego rodzaju praktyki budzą poważne wątpliwości co do transparentności i uczciwości działań moderacji.

Priorytety moderacji – problem spamujących kont

O ile aktywni użytkownicy są banowani za drobne przewinienia lub niezgodne z linią moderacji poglądy, o tyle nowo zarejestrowane konta, często służące do spamu lub propagandy, wydają się działać bez żadnych przeszkód. Jest to szczególnie frustrujące, gdyż zamiast skupić się na zwalczaniu faktycznych problemów, takich jak spamowanie czy promowanie nielegalnych treści (Przez pewien czas niektóre tagi były zawalone treściami faszystowskimi czy linkami do serwerów Discord), moderacja wydaje się bardziej zainteresowana karaniem długoletnich użytkowników, którzy z zaangażowaniem uczestniczą w życiu społeczności Wykopu.

Nieskuteczne odwołania i kontakt z supportem – fikcja czy rzeczywistość?

Kiedy użytkownik niesłusznie zbanowany lub poszkodowany przez moderację próbuje odwołać się od decyzji, napotyka kolejną barierę. Niestety, odwołania wydają się być jedynie formalnością, która ładnie wygląda, ale w praktyce rzadko przynosi jakiekolwiek rezultaty. Wielu użytkowników ma wrażenie, że ich odwołania są ignorowane, a odpowiedzi od supportu są schematyczne i nie uwzględniają konkretnego przypadku. Kontakt z supportem Wykopu coraz częściej przypomina rozmowę z botem – odpowiedzi są automatyczne, bez personalizacji, a użytkownik ma poczucie, że jego sprawa jest z góry przesądzona. Osoby odpowiedzialne za support Wykopu często nie są w stanie wskazać punktu regulaminu który został złamany lub wskazać miejsce w którym został on złamany i efekcie osoby odpisujące robią fikołki logiczne. Niestety po jakimś czasie dalsza rozmowa z supportem zostaje już wtedy bez odpowiedzi.





Konieczność audytu działań moderacji – powstrzymać samowolę

Aby zapobiec dalszemu pogłębianiu się problemów z moderacją, uważam, że konieczne jest wprowadzenie audytu zbanowanych kont i usuniętych treści. Taki audyt powinien być przeprowadzany przez niezależny podmiot lub zespół, który przeanalizuje decyzje podejmowane przez moderatorów i oceni ich zgodność z regulaminem oraz transparentność działań. Audyt ten mógłby pomóc w zapobieganiu samowolce, zapewniając, że moderatorzy nie nadużywają swojej władzy i że decyzje podejmowane na portalu są sprawiedliwe oraz uzasadnione.

Wprowadzenie takiego mechanizmu mogłoby przywrócić zaufanie użytkowników do moderacji na Wykopie, gwarantując, że ich działania są monitorowane i oceniane obiektywnie. Tylko w ten sposób Wykop może powrócić do bycia platformą, na której różnorodność opinii jest szanowana, a dyskusja prowadzona jest w sposób otwarty i uczciwy.

Wnioski

Nigdy w mojej dziesięcioletniej historii na Wykopie nie widziałem takiego chaosu i niesprawiedliwości ze strony moderatorów. Banowanie aktywnych i wartościowych użytkowników, usuwanie postów, które nie łamią regulaminu, cenzurowanie niewygodnych treści oraz nieskuteczność procedur odwoławczych to tylko niektóre z problemów, z którymi obecnie boryka się społeczność Wykopu. Jeżeli sytuacja ta nie ulegnie poprawie, portal ten może stracić wielu lojalnych użytkowników (O ile dobrze się orientuję, to już traci), którzy przez lata byli jego fundamentem. Czas, by moderacja na Wykopie zaczęła działać transparentnie i zgodnie z zasadami, które powinna egzekwować, zamiast tworzyć nowe, arbitralne reguły w zależności od sytuacji.