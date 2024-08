Nadzieja w rodzicach że zainteresuja sie tym co ogladaja i czego sluchaja ich dzieci. Malo to bachorow ktorzy lataja i na glosniku sluchaja gowno pokroju Malika czy Kizo? Caly rap obecnie polega na cpaniu, ruchaniu i kasie, zero przekazu. Youtube za to serwuje odmozdzajace gowna jak Genzie czy inne Ekipy albo Jawory.