Wmawia się dziewczynom, że są silne, niezależne i same mogą wszystko a jeśli przestrzegasz je przed niebezpieczeństwami to wychodzisz na starego zgreda, dziadersa i kogo tam jeszcze, a jeśli przestrzegasz przez migrantami to wyzywają cię od rasistów. Finalnie kończy się tak, że dziewczyny same w praktyce muszą przejść to wszystko przed czym je próbuje się przestrzegać, bo jak mawiał Korwin - są mniejsze, słabsze i średnio mniej inteligentne od mężczyzn.