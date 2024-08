Nadchodzi sierpień, czas wyjazdu i nic nie wskazuje na katastrofę która ma się wydarzyć. Winiety opłacone, auto sprawdzone i zapakowane, więc ruszamy w dość długą, ponad 1000 km trasę. Po kilkunastu godzinach jazdy, gdy nadchodzi czas check in (15:00) wysyłamy wiadomość do hosta, ze dojeżdżamy i chcemy się zakwaterować. I wtedy zaczyna się cyrk. Host przed 17 odpisuje, „że miał rano jakaś awarie i odwołuje godzinę po czasie check-inu cały 4 tygodniowy pobyt”, nie odbiera telefonu, nie odpowiada na kolejne wiadomości. Myślę-całe szczęście, że rezerwacje robiliśmy przez Airbnb – jest przecież AirCover. Telefon na infolinie i miła Pani z hinduskim akcentem informuje nas w przeciągu pół godziny otrzymamy listę alternatywnych miejsc. Cieszymy się, bo nasze poszukiwania na własną rękę pokazują, że weekendowy pobyt w nielicznych niewyprzedanych hotelach kosztuje prawie tyle samo, co nasz 4 tygodniowy apartament. Mijają minuty godziny, odpowiedzi brak, kolejni konsultanci odbierający nasze połączenia tylko mówią, jak bardzo nam współczują i że nie mogą nic powiedzieć, bo inny konsultant zajmuje się naszą sprawą-jednak nie mogą nas z nim połączyć. Odpowiedź od konsultanta dostajemy dopiero o 21-nie znalazł nic, możemy sobie zarezerwować hotel do (sic!) 23,75 euro (powodzenia w szycie sezony w Dolomitach/Alpach, zresztą bez różnicy bo nasza wiadomość z rachunkiem (na wyższą kwote) została „olana”) i sami szukać zakwaterowania w naszej półce cenowej w Dolomitach na dłuższy pobyt. Kolejnego dnia otrzymujemy tylko wiadomość, że nic nie znaleziono zwrócą nam pieniądze za pobyt oraz w ramach rekompensaty dostajemy voucher na 1000 zł na kolejny pobyt (czyli tyle co starczy na 1 nocleg last minute w Dolomitach). Koszty dojazdu, atrakcji które przepadły oraz co najgorsze straconego czasu i nerwów– nie odzyskamy.



Cyrk zaczyna się jednak później-gdy wgłębiamy się bardziej w sprawę. Sprawdzamy współhosta, który odwołał pobyt – nie widocznego w ofercie- - w ostatnim miesiącu kilka spraw z identycznym casem jak nasz – odwołanie pobytu w ostatniej chwili, już po check in w tym rodziny z dziećmi. Po wyszukaniu obiektu w wyszukiwarce obrazków – podobne opinie na booking. Chcemy wystawić opinie głównemu hostowi lub obiektowi- nie możemy. Jak się okazało zgodnie z Airbnb ponieważ pobyt się nie odbył nie możemy wystawić opinie obiektowi- czyli scamowa oferta dalej ma 50 tylko dobrych opinii.

Piszemy do customer service o zablokowanie scamera- ogłoszenie dalej aktywne odpowiedzieli, ze nie mogą nas poinformować jakie kroki podjęli. Mogą dalej oszukiwać ludzi.

Prosimy Airbnb o namiary na dane hosta, żeby podjąć kroki prawne w celu uzyskania odszkodowania-airbnb odpowiada, ze zgodnie z ich regulacjami nie mogą ich podać, ponieważ nocleg się nie odbył-pomimo, ze anulowany był już po check-in.

Dla Airbnb sprawa się zakończyła, a my musimy wracać kolejne 1000 km do Polski i bez szans workation w tym roku, bo last minute to już nic sensownego nie znajdziemy.

Host za to dalej może sprzedawać fikcyjne wakacje, licząc że dostanie pieniądze jak ktoś nie przyjedzie i anulować je w ostatnim momencie



Podsumowując:

-Możecie zrobić i opłacić rezerwacje na Airbnb z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, wy nie macie prawa z niej zrezygnować krócej niż miesiąc przed pobytem, jednak nie daje to żadnego bezpieczeństwa

-host może bez wytłumaczenia odwołać rezerwacje w ostatnim momencie (nawet po czasie check in) i nie zrekompensować wam tego w żaden sposób|

-AirCover to ściema- jeśli host anuluje wam rezerwacje w ostatnim momencie w szczycie sezonu, w miejscu gdzie oferty w waszym zakresie cenowym się wyprzedały – lądujecie na bruku

-host może regularnie anulować rezerwacje w ostaniem momencie i zostawić was na bruku – a wy nawet nie będziecie w stanie wystawić negatywnej opinii która będzie widoczna. Airbnb nie zablokuje też jego oferty.

-gdy będziecie chcieli w jakikolwiek sposób dochodzić swoich roszczeń względem hosta Airbnb nie udostępni wam nawet jego danych w tym celu

W załącznikach dodaje mieszkanie na Airbnb oraz screeny z komunikacją z Airbnb i hostem oraz przykładowe komentarze na koncie współhosta.

https://www.airbnb.pl/rooms/36838043

https://www.booking.com/hotel/it/orizzonti-d-39-anaunia.pl.html