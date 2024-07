Ale zesranie komuszych lewarów. Wyleźli ze swych pełnych syfu i robactwa squatów i zakopują. Ostatnio zdali sobie chyba sprawę, że są za głupi na jakąkolwiek polemikę i zajmują się tylko klikaniem w "zakop" i "minus".



Co do samego filmiku, Stanowski skupił się do dojechaniu kwiatkowskiego, czyli de facto pionka, zabrakło mi położenia większego nacisku na prawdziwe źródło problemu - euro-komunizm, który wylewa się z tego lewicowego rządu drzwiami i oknami.