Pokaż całość

Nie jedyny rak, odmian jest więcej. Inne rodzaje to:- kacapy, komuchy i zarodniki/agentura którą rozsiewają od 150+ lat, podburzając ludzi i robiąc burdel;- islam i jego wyznawcy - jest to religia mocno nastawiona na agresywną ekspansję;- chińczycy z ich socjopatycznym podejściem do drugiego człowieka i