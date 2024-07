Bartosiak w swojej książce napisał że kluczem do panowania nad najbliższą Ziemi przestrzenią kosmiczną (orbity satelitarne, międzykontynentalne pociski balistyczne, komunikacja satelitarna, itd) jest panowanie nad księżycem.



Potwierdza to też obserwowalny ostatnio wyścig mocarstw (USA, Chiny, Indie nawet Izrael) na księżyc...



Taka stacja kosmiczna na orbicie księżyca ustanowi zwycięzcę w wyścigu... i to on zdecyduje z pozycji siły kto może latać a kto nie może..



