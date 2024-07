Tu powinien być od razu deport, dla reszty kontrola urzędu skarbowego skąd mają hajs, badania psychiatryczne, powiazania oraz telefon do rodziców co robia ich debilne dzieci. Ja to mam nadzieję, że służby kompleksowo ich przeskanują do piątego pokolenia Nie ma się co cackać. Bo nam się kalifornia druga zrobi. A ta banda jełopów to jest doskonały materiał dla kacapskiej agentury.



Nie wiem skąd się tacy debile biorą ale jak widać jedzenie kotletów Pokaż całość