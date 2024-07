Według wyliczeń Financial Times, Rosja od początku pełnoskalowej inwazji ośmiokrotnie zwiększyła produkcje rakiet manewrujących CH-101. To te pociski uderzyły 8 lipca. w kijowski szpital dziecięcy Ochmaddit. Części do tych pocisków cały czas importowane są z Zachodu, głównie z USA.