Po prostu nikt z naszych polityków nie naciska, nie walczy. Według was to jemu ma zależeć? Nieudolność państwa polskiego jest czasami zadziwiająca. Chociaż inne państwa wykorzystują niekorzystną sytuację Ukrainy, żeby załatwić długo odkładane, niewygodne sprawy, to u nas nawet nikt o tym nie pomyśli. Za to jak trzeba coś Ukrainie oddać za darmo to polscy politycy są pierwsi.