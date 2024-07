Zaraziłem się w tym roku w pracy od polaka i dalej zaraziłem jeszcze koleżankę. Wszyscy byliśmy szczepieni, ale co 10 lat trzeba brać dawkę przypominająca. Przeszedłem dość ciężko, u mnie powikłaniem było zapalenie płuc, koleżanką miała dodatkowo zapalenie ucha. Prawie miesiąc wyjęty z aktywnosci, a miałem iść na Gerlach ehhh.

Lekarze mimo że się wspomni że miało się do czynienia z krztuścem to bagatelizują sprawę mówiąc że gdyby był to nie dałoby Pokaż całość