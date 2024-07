a lewica oberwie takim strzałem, że się nigdy nie podniesie

Pokaż całość

Lewica to są zawsze głupcy nie potrafiący myśleć w perspektywie wielu lat do przodu. Kolorowi już tłamszą lewactwo na zachodzie. Ci w tęczowych barwach LGBT już muszą uważać z obnoszeniem się w niektórych dzielnicach, bo mogą zostać skopani przez muzułmanów. Można rzec, że głupie, młode kobiety popierajace lewicę już dawno czują efekty, bo one wiedzą, że nie mogą chodzić wieczorem po ulicach, że muszą na każdym kroku uważać na kolorowych bandytów, że to nie silniejsi mężczyźni są celem ataków dla kolorowych, ale właśnie kobiety.Kobiety są podatne na ogłupianie. Nie mają w sobie większej mądrości rozpoznawania fałszu u oszustów ideologicznych, nie mają odporności przed wodolejstwem reklamy politycznej lejącym się z meRdiów. Stara zasada, że najgłupsi i tak nie wiążą przyczyn ze skutkiem. Stąd też, w PL na lewicę do europarlamentu głosowało ostatnio 8% kobiet i zaledwie