A jakieś dowody na "Po co Polakom komputer kwantowy, skoro będą go mieli Niemcy?"



Jak ktoś realnie siedzi w nauce i temacie grantów to wie jakie wały w ostatnich latach szły "do swoich" pod płaszczykiem dotacji na naukę czy B+R. Wystarczy pogooglać za "Afera NCBiR".



Zespół badawczy w którym pracuje też dostał na końcówce PiS w jednym z projektów wielomilionowy grant. Zupełnie rozumiem po doświadczeniach ostatnich dwóch lat, że po zmianie władzy wstrzymano podpisanie umowy i prześwietlono budżet, kadrę, plan prac a później o zgrozo... projekt puszczono dalej. ¯\(ツ)/¯



