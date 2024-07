LPG to ideologia a sprawy ideologoczne powinny być odcięte grubą kreską od państwa. Zarówno w kwestiach finansowych jak i edukacyjnych. Jeżeli chcą sobie robić wystawę dewiacji to niech zrobią to z własnych funduszy. Państwo powinno zadbać tylko o to aby do takich miejsc nie miały wstępu osoby niepełnoletnie. Niestety obawiam sie, że homo lobby zrobi wszystko aby dobrać się do głów Naszych dzieci.