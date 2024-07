Pokaż całość

Gdyby ktoś szukał daleko rasizmu, to już nie musi - to jest bardzo jaskrawy przykład. Niemcy najechali na Polskę, zabili 5 MLN ludzi, zburzyli pół kraju, w ramach wdzięczności po wojnie przestalismy byc niepodległym krajem, w latach 90tych rozegrali na jakims etapie naszych politykow jak dzieci (pewnie coś obiecali + powiedzieli ze patrzmy w przod - typowa korpo gadka) - do tego stopnia, ze politycy stali sie ambasadorami tej sprawy - bo przeciez przyznac sie do bledu nie moga, to byloby polityczne samobojstwo.I na koncu przyjezdza kanclerz i mowi ze to bylo rozwiazane, ze sie zrzeklismy. Ludzka przyzwoitość i odpowiedzialnosc normalnemu narodowi nie pozwoliłby odwolywac sie do argumentow "a bo sie Wasi komuniści zrzekli", a bo to , a bo tamto.Ale ciezko oczekiwac czegos innego skoro Niemcy nawet nie bardzo sie uczą o tej wojnie z tej perspektywy, to bylo bardzo przemyslane - Niemcy działają wzorowo wobec narodu żydowskiego i bardzo się tu kajają, ale ten polski epizod to nie istnieje za bardzo; a nie istnieje bo jestesmy dla nich ludzmi 2giej kategorii: