Gdyby takiego "żartu" dopuścił się prawicowy polityk na przykład Bosak, Mentzen albo Kaczyński to media by ich rozgniotły na krwawą miazgę. Nie byliby już politykami.



Ale, że to lewak w uśmiechniętym radiu Tuska, to sprawa rozejdzie się po kościach. Lewakom wolno obrażać kobiety, a nawet bić, (skoro lewaki biedronia wybierają do europarlamentu).