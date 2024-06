Były prowadzący „Pytania na śniadanie” w TVP2 - Tomasz Kammel wysyła pismo przedsądowe do obecnej szefowej PnŚ za to że go wyzywa w komentarzach na FB. Po tym gdy ta (Kinga Dobrzyńska, na zdj.) publicznie twierdzi że widzowie są za głupi by zrozumieć nową formułę programu.