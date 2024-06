Polskie elity to niestety po prostu gówniani ludzie niskiej jakości. Mało inteligentni, kariera przy tatusiu, nepotyzm, kompleksy wschodnioeuropejskości skutkujące służalczym podejściem do obcych krajów. Polityk, prawnik, lekarz najwyzej. Zero ambicji, innowacji i merytokracji, byle zdać egzamin korporacyjny, zamknąć za sobą furtkę i doić ile się da.



Trudno. Dla Polaczka najważniejsze było żeby nie było rozlewu krwi i była tolerancja. Enjoy życie w biednej koloni gospodarczej.