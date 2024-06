"mowa nienawiści" to pojęcie mocno niedookreślone, podobnie do "obrazy uczuć religijnych". generalnie coś takiego istnieje ale wpychanie tego w ramy prawne to kiepski pomysł i nie potrzebujemy kolejnego gniota prawnego :/



PS: definicja z AI:

Mowa nienawiści (ang. hate speech) to wszelkie wypowiedzi, teksty, gesty czy inne formy ekspresji, które nawołują do przemocy, dyskryminacji lub wrogości wobec osoby lub grupy osób z powodu ich rasy, religii, pochodzenia etnicznego, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności Pokaż całość